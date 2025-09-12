Hue Secure Camera, batterij

Laat Philips Hue je huis voor jou bewaken! Kies voor een kristalheldere 1080p HD-livestream, schakel de lampen in, stuur een melding naar je mobiele apparaat als er beweging wordt gedetecteerd of schakel een geluidsalarm in met een tik in de Hue app. Deze draadloze beveiligingscamera voor thuis is eenvoudig in elke woning te monteren en installeren.