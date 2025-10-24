1-pack A67 B22
Kies voor helder licht in de garage of de keuken of juist voor warmer licht in andere kamers. De dimbare Philips Hue White standaardlamp heeft een krachtige lichtopbrengst van 1600 lumen (gelijkwaardig aan 100 W). Maak verbinding met een Hue Bridge voor toegang tot alle functies voor slimme verlichting.
Productkenmerken
- White
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Krachtig, helder wit licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
67x130