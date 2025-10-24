Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Adore badkamer inbouwdownlight

Adore badkamer inbouwdownlight

Voeg een Philips Hue White ambiance inbouwspot in zilver toe aan je badkamer voor warm- tot koelwit licht met vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten. Instantbediening met Bluetooth of de meegeleverde Hue dimmer switch. Wanneer je de inbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
  • Kleur

    Chroom

  • Materiaal

    Kunststof

