Adore badkamer plafondspot
De Philips Hue White ambiance Adore opbouwspot heeft drie verstelbare spots om alle hoeken van de badkamer te verlichten. De vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten helpen je met energie opdoen, concentreren, lezen en ontspannen. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of de Bluetooth app. Activeer meer slimme functies met een Hue Bridge.
De huidige prijs is 179,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal