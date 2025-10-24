Adore Bathroom plafondlamp
Met de Philips Hue White ambiance Adore plafondlamp kun je de hele dag in het juiste licht lezen, ontspannen, energie opdoen en concentreren. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Verbind de plafondlamp met een Hue Bridge om meer slimme lichtfuncties te activeren.
De huidige prijs is 199,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Metaal