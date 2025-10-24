Adore Bathroom plafondlamp
Met de Philips Hue White ambiance Adore plafondlamp kun je de hele dag in het juiste licht lezen, ontspannen, energie opdoen en concentreren. Je bedient de Adore draadloos met de meegeleverde Hue dimmer switch of Hue app. Wanneer je deze plafondlamp verbindt met de Hue Bridge ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is 219,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Metaal