Devote hanglamp

Krijg duizenden tinten warm- tot koelwit licht met de strak vormgegeven Philips Hue White ambiance Devote hanglamp. Met de Philips Hue app kun je de lamp direct draadloos bedienen. Wil je toegang tot alle slimme lichtfuncties, zoals timers en routines instellen of je lampen aan en uit doen als je niet thuis bent? Voeg dan ook een Hue Bridge toe.

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inclusief E27 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
