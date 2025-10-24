Uitverkoop
Devote hanglamp
Krijg duizenden tinten warm- tot koelwit licht met de strak vormgegeven Philips Hue White ambiance Devote hanglamp. Met de Philips Hue app kun je de lamp direct draadloos bedienen. Wil je toegang tot alle slimme lichtfuncties, zoals timers en routines instellen of je lampen aan en uit doen als je niet thuis bent? Voeg dan ook een Hue Bridge toe.
Huidige prijs is 71,99 €, oorspronkelijke prijs is 89,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief E27 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal