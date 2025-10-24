Uitverkoop
Fair hanglamp
De witte Philips Hue White ambiance Fair hanglamp biedt verlichting omhoog en omlaag in warm- tot koelwit licht en heeft vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten voor dagelijkse routines. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Verbind de hanglamp met een Hue Bridge voor nog meer slimme lichtfuncties.
Huidige prijs is 174,99 €, oorspronkelijke prijs is 249,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal