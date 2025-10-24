GU10 - slimme spot - (2-pack)
Breng deze twee slimme LED-lampen met GU10-fitting aan in elke spot die je wil. Zo kun je in elke kamer genieten van moeiteloos dimmen en warm tot koelwit licht.
De huidige prijs is 49,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Warm- tot koelwit licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
50x58