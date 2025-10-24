Ga aan de slag met de Philips Hue kit voor lichtrecepten. Met de meegeleverde white ambiance LED-lamp met E27-fitting en dimmer switch kun je vier standaardlichtrecepten selecteren en vloeiend draadloos dimmen. Kies warm tot koelwit daglicht dat je helpt ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de slimme lamp met de meegeleverde dimmer, via de Philips Hue Bluetooth app, of maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.