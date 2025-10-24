Runner, enkele spot
Dankzij een verstelbare kop kun je met de zwarte Philips Hue White ambiance Runner opbouwspot warm- tot koelwit licht tot in alle hoeken van de kamer schijnen. Gebruik de vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten voor je dagelijkse routines en profiteer van de draadloze bediening met de Hue app. Wanneer je de opbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is 69,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal