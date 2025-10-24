Vind het juiste licht voor je dagelijkse activiteiten met de Philips Hue starterkit. Deze kit bestaat uit drie slimme white ambiance LED-lampen met E27-fitting, een Hue bridge en een dimmer switch. Deze laatste is een draadloze schakelaar waarmee je de lampen kunt in- en uitschakelen, dimmen en kiezen tussen diverse voorgeprogrammeerde lichtrecepten. Via de app kan je tot wel 50.000 wittinten kiezen en je verlichting zo instellen voor extra focus of energie of een ontspannen avond. Met de bijgeleverde Hue bridge heb je toegang tot alle uitgebreide verlichtingsfuncties, zoals draadloos dimmen, routines en timers. Draai gewoon de Hue lampen in je bestaande verlichting en ontdek de vele mogelijkheden in de Philips Hue app!