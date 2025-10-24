Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Still plafondlamp

Still plafondlamp

Het unieke ronde ontwerp van de aluminiumkleurige Philips Hue White ambiance Still plafondlamp biedt duizenden tinten warm- tot koelwit licht voor elk moment van de dag. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Activeer nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Aluminium

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay