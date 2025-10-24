1-pack E27
Geef elke kamer kleur met een slimme Philips Hue white and color ambiance LED-lamp met E27-fitting voor warm- tot koelwit licht en tot wel 16 miljoen kleuren. Gebruik Bluetooth om de verlichting direct te bedienen of maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer. De Consumentenbond geeft de Philips Hue white and color ambiance LED-lamp met E27 fitting het predicaat Beste uit de Test, voor het kwalitatief beste product.
De huidige prijs is 59,99 €
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Wit en gekleurd licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
60x110