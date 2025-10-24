Ondersteuning
Aluminium spiral plate spotlight fixture with two cylindrical adjustable heads, one emitting pink light, matte silver finish.

Argenta 2-lichts spotbalk

Geef je woning kleur met de aluminiumkleurige Philips Hue Argenta. De 2 spots, gemonteerd op een rechthoekige voet, zijn voorzien van white and color ambiance LED-lampen die licht geven in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Ideaal dus voor je woonkamer en slaapkamer. Je kunt de lampen rechtstreeks via Bluetooth en de Philips Hue Bluetooth app in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. Een andere mogelijkheid is verbinding maken met een Hue bridge die toegang biedt tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Aluminium

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay