Calla sokkellamp
Gewoon inpluggen, en geniet van de 16 miljoen kleuren die beschikbaar zijn om de schoonheid van je tuin te verbeteren, of gebruik hem functioneler voor verlichting van looppaden. De Calla basiseenheid bevat 1 lichtpunt en alle kabels/voeding die je nodig hebt om aan de slag te gaan.
Huidige prijs is 111,99 €, oorspronkelijke prijs is 139,99 €
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- Geïntegreerde LED-lamp
- Wit en gekleurd licht
- Laagspanningssysteem - basiseenheid
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Aluminium