De witte Philips Hue Centura enkelvoudige inbouwspot biedt de perfecte sfeer voor elk moment. De inbouwspot heeft een white and color ambiance LED-lamp die licht geeft in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Ideaal dus voor accent- en sfeerverlichting overal in huis. Je kan de spot bovendien ook rechtstreeks via Bluetooth in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen met de Philips Hue Bluetooth app. Als je de lamp verbindt met een Hue bridge beschik je over allerlei extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.