De Festavia lichtsnoeren hebben 250 slimme mini-LED-lampjes en een lengte van 20 meter. Je kunt ze perfect gebruiken voor binnen- of buitendecoratie. Creëer een mooie lichtgloed over de gehele lengte van de slinger, stel een effect in zoals Sparkle of Prism, of gebruik slechts één tint van wit of gekleurd licht voor een traditionele uitstraling.