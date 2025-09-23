Ondersteuning
  • Personaliseer je instellingen met de Hue app
  • Creëer een kleurverloop
  • Synchroniseer muziek
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Festavia lichtslinger

Festavia lichtslinger

De Festavia lichtsnoeren hebben 100 slimme mini-LED-lampjes en een lengte van 8 meter. Je kunt ze perfect gebruiken voor binnen- of buitendecoratie. Creëer een mooie lichtgloed over de gehele lengte van de slinger, stel een effect in zoals Sparkle of Prism, of gebruik slechts één tint van wit of gekleurd licht voor een traditionele uitstraling.

Aantal LED's

Productkenmerken

  • 100 gekleurde smart LED's
  • Kabel van 8 m
  • Zwart snoer
  • Wordt geleverd met voedingsbron
  • Binnen en buiten
Een producthandleiding zoeken

Leuke, feestelijke verlichting

Festavia lichtslingers zorgen voor het ultieme decor binnen en buiten. Ze geven de feestdagen, of gewoon elke dag, dat magisch tintje.

fun-festive-lighting-detail

Personaliseer je instellingen met de Hue app

Configureer je lichtslinger in de Hue app om deze onmiddellijk te kunnen bedienen, net als al je andere lampen! Met de Hue app kun je automatiseringen instellen en meer.

Smartphone die de Philips Hue app weergeeft

Bedien je apparaten handsfree met je stem

Bedien met spraakopdrachten door ze te koppelen met een smart home-assistent als Amazon Alexa, Siri of Google Assistent.

Apple HomePod op een dressoir met kleurrijk licht

Slimme accessoires

Bedien je lichtslinger met de Hue app, je stem of slimme accessoires.

Haal alles uit je lampen met gebruiksvriendelijke slimme accessoires, zoals de Philips Hue dimmer switch of Tap dial switch.

Hand die op de knop drukt op een Philips Hue dimmer switch
Kerstboom versierd met kleurrijke, slimme lichtslingers

Binnen en buiten

Festavia lichtslingers zijn waterdicht, zodat ze het hele jaar door zowel binnen als buiten kunnen worden gebruikt. En omdat ze een laag vermogen nodig hebben, kun je ze aansluiten op dezelfde voedingsunit als je andere buitenlampen.

Buitenterras van een moderne woning met lichtslingers in rood, wit en blauw

Stijl van speciale lichtslinger

Zodra je een scène hebt ingesteld, kun je deze uniek maken! Gebruik de stijl Lineair voor een verlopende kleur op één rij, de stijl Diffuus voor een willekeurige combinatie van kleuren of de stijl Gespiegeld om de kleuren in het midden van het snoer te weerspiegelen.

Slaapkamer versierd met lichtslingers boven het bed

Bepaal de sfeer

Naast de speciale scènes voor de feestdagen, die deze tijd van het jaar een extra feestelijk tintje geven, zijn de andere scènes uit de Hue scènegalerij ook prachtig met Festavia. Perfect voor mooie verlichting het hele jaar door.

