Exclusief
Festavia lichtsnoer
De Festavia lichtsnoeren hebben 250 slimme mini-LED-lampjes en een lengte van 20 meter. Je kunt ze perfect gebruiken voor decoratie in je woning. Creëer een mooie lichtgloed over het ganse snoer of gebruik slechts één kleur voor een traditionele uitstraling.
De huidige prijs is 159,99 €
Productkenmerken
- 250 gekleurde smart LED's
- Kabel van 20m
- Zwart snoer
- Wordt geleverd met voedingsbron
- Alleen voor binnengebruik
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof