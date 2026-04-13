Festavia permanent 18m 32pod Wh EU
De huidige prijs is 299,99 €
De huidige prijs is 299,99 €
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Bridge Pro
99,99 €
Voor een Festavia permanent 18m 32pod Wh EU Er is een nieuwe Bridge nodig
Over de Festavia permanent 18m 32pod Wh EU
De ultieme decoratie, het hele jaar door. Personaliseer de buitenkant van je huis voor elke gelegenheid, elk seizoen en elke stemming met een slinger heldere, gekleurde lichtpods. Bevestig de weerbestendige lampen (IP65) eenvoudig onder de dakrand, op de daklijst of aan de gevel.
- Chromasync™ precision color
- 18 m met 32 lampen
- Tot 50 lumen per lamp
- Lichtsnoer, op maat snijdbaar
- Inclusief laagspanningsvoeding
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103078506
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Bereik omgevingstemperatuur
- -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur
- 50.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<75% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -20 °C t/m 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
- Met kleurverandering (LED)
- Ja
- Volledig weerbestendig
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
Lichtsnoer/lightstrip
- Uitbreidbaarheid
- Ja
- Ingangsspanning
- 24V
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Buiten, Terras
- Type
- Lichtsnoer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103078506
- Nettogewicht
- 2,03 kg
- Brutogewicht
- 2,65 kg
- Hoogte
- 120 mm
- Lengte
- 186,5 mm
- Breedte
- 462 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004284801
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 26
Afmetingen en gewicht van product
- Nettogewicht
- 2,03 kg
- Nettogewicht
- 4,48 lb
- Kabellengte
- 20.600
- Kabellengte naar eerste LED
- 2.500 mm
- Lengte van string
- 18.288 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 1.600
- Netspanning
- 220-240 V, 50-60 Hz
- IP-classificatie
- IP65
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 1.350
- Ruimte tussen LED-lampen (inches)
- 22,4 in
- Ruimte tussen LED-lampen
- 57 cm
- Aantal lichtbronnen
- 32
- Beschermingsklasse (lichtslingers)
- III - safe extra low voltage
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Dismantle Instructions
Veelgestelde vragen
Kun je de permanente Festavia lichtslinger verlengen nadat je de pods hebt afgesneden?
Zodra je de lichtslinger hebt gesneden, kun je deze niet meer verlengen. De string kan alleen worden verlengd met de connector aan het einde van de string.
Wat is de beste manier om Festavia permanente verlichting aan een gevel, daklijn of dakrand te bevestigen?
De lampjes worden geleverd met hoogwaardig plakband (3M VHB) voor een eenvoudige en veilige installatie. Het gebruik van schroeven wordt aanbevolen als de lampen voor langere tijd worden geïnstalleerd.
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