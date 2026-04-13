Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext
De huidige prijs is 119,99 €
De huidige prijs is 119,99 €
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Bridge Pro
99,99 €
Voor een Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext Er is een nieuwe Bridge nodig
Over de Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext
De ultieme decoratie, het hele jaar door. Personaliseer de buitenkant van je huis voor elke gelegenheid, elk seizoen en elke stemming met een slinger heldere, gekleurde lichtpods. Verleng je Festavia permanente lichtslingers eenvoudig met dit verlengstuk van 9 meter. Het heeft 16 weerbestendige lichtpods en kan rechtstreeks worden aangesloten op het uiteinde van een basisslinger. Je kunt Festavia permanente lichtslingers verlengen tot maximaal 45 meter, om al je daklijsten en dakranden van licht te voorzien.
- Chromasync™ precision color
- 9 m verlengstuk met 16 lampen
- Tot 50 lumen per lamp
- Waterdicht (IP65)
- Lange levensduur: 50.000 uur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103078544
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Bereik omgevingstemperatuur
- -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur
- 50.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<75% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -20 °C t/m 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
- Met kleurverandering (LED)
- Ja
- Volledig weerbestendig
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
Lichtsnoer/lightstrip
- Uitbreidbaarheid
- Ja
- Ingangsspanning
- 24V
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Buiten, Terras
- Type
- Lichtsnoer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103078544
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Brutogewicht
- 0,73 kg
- Hoogte
- 72 mm
- Lengte
- 186,5 mm
- Breedte
- 185 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004284803
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energie-efficiëntielabel (EEL)
- G
- Energieverbruik
- 13
Afmetingen en gewicht van product
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Nettogewicht
- 1,24 lb
- Kabellengte
- 9.150
- Lengte van string
- 9.144 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 800
- Netspanning
- DC, MAX 24 V
- IP-classificatie
- IP65
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 680
- EPREL-registratienummer
- 2423919
- Ruimte tussen LED-lampen (inches)
- 22,4 in
- Ruimte tussen LED-lampen
- 57 cm
- Aantal lichtbronnen
- 16
- Beschermingsklasse (lichtslingers)
- III - safe extra low voltage
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
Veelgestelde vragen
Kun je de permanente Festavia lichtslinger verlengen nadat je de pods hebt afgesneden?
Zodra je de lichtslinger hebt gesneden, kun je deze niet meer verlengen. De string kan alleen worden verlengd met de connector aan het einde van de string.
Wat is de beste manier om Festavia permanente verlichting aan een gevel, daklijn of dakrand te bevestigen?
De lampjes worden geleverd met hoogwaardig plakband (3M VHB) voor een eenvoudige en veilige installatie. Het gebruik van schroeven wordt aanbevolen als de lampen voor langere tijd worden geïnstalleerd.
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