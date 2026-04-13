Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext

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Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext
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Bridge Pro

Bridge Pro

99,99 €

Voor een Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext Er is een nieuwe Bridge nodig

Over de Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext

De ultieme decoratie, het hele jaar door. Personaliseer de buitenkant van je huis voor elke gelegenheid, elk seizoen en elke stemming met een slinger heldere, gekleurde lichtpods. Verleng je Festavia permanente lichtslingers eenvoudig met dit verlengstuk van 9 meter. Het heeft 16 weerbestendige lichtpods en kan rechtstreeks worden aangesloten op het uiteinde van een basisslinger. Je kunt Festavia permanente lichtslingers verlengen tot maximaal 45 meter, om al je daklijsten en dakranden van licht te voorzien.

  • Chromasync™ precision color
  • 9 m verlengstuk met 16 lampen
  • Tot 50 lumen per lamp
  • Waterdicht (IP65)
  • Lange levensduur: 50.000 uur

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