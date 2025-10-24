Ondersteuning
Flourish ceiling lamp with a round shape, white base, and ribbed dome emitting pink light, featuring a smooth matte finish.

Flourish plafondlamp

De Philips Hue Flourish white and color ambiance plafondlamp heeft een handgeblazen ontwerp en ingebouwde LED-verlichting, wat voor een mooi gelijkmatig lichteffect zorgt. De lamp levert krachtige verlichting voor elke situatie, met licht dat instelbaar is in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Je kunt hem via de Philips Hue Bluetooth app vanaf je smartphone of tablet bedienen. Zo kun je de lamp gemakkelijk in- en uitschakelen, dimmen en de lichtkleur aanpassen. Als je meer slimme verlichtingsfuncties wilt, kun je verbinding maken met de Hue bridge en krijg je toegang tot het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Glas

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

