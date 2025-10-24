Met de zwarte Philips Hue Fugato opbouwspot creëer je gemakkelijk de gewenste sfeer, want de 4 white and color ambiance LED-lampen kunnen tot wel 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren aan. De spots, op een rechthoekige voet, hebben aan het uiteinde een ring die in kleur oplicht. Perfect dus voor je woonkamer en slaapkamer. Schakel, dim of pas de kleuren van de spotlampen eenvoudig via Bluetooth aan met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Of maak verbinding met de Hue bridge en krijg toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.