Slanke inbouwspot van 90 mm
Over de Slanke inbouwspot van 90 mm
Dankzij het dunne profiel kun je in elke ruimte van je huis de slanke inbouwlampen van Philips Hue toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan ruimtes met valse plafonds. Door de brede stralingshoek en de hoge lichtopbrengst kun je nu nog grotere ruimtes verlichten.
- Instelbaar wit en gekleurd licht
- Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™
- 1000 lumen
- Waterbestendig, vochtbestendig (IP44)
- Connectiviteit met Hue Bridge en Bluetooth
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103109231
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Gegoten aluminium, PC
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Dimbaar met Hue app en dimmer
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 105
- Kleurweergave-index (CRI)
- ≥80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 1
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 120
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Badkamer, Slaapkamer, Hal, Keuken, Woonkamer, Kantoor, Studeerkamer
- Stijl
- Functioneel
- Type
- Inbouwlampen
Afmetingen en gewicht verpakking
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Brutogewicht
- 0,29 kg
- Hoogte
- 125 mm
- Lengte
- 122 mm
- Breedte
- 97 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004291101
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 11
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 9
Afmetingen en gewicht van product
- Inbouwafstand
- 60 mm
- Totale hoogte
- 35 mm
- Totale lengte
- 90 mm
- Totale breedte
- 90 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp
- 7.0 cm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 1.000
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Gekleurd en wit licht (RGBW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Energieklasse meegeleverde lichtbron
- E
- Wattage meegeleverde lamp
- 8.3
- IP-classificatie
- IP44 (voedingsunit IP20)
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 750
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Wet location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
De lamp
- Vormfactor
- Slim downlight
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar