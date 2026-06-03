Categorieën

Prijs

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live deals: tot 25% korting

Ontvang 15% korting bij aankoop van twee of meer actieproducten. Voeg een Bridge toe en ontvang 25% korting.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live deals: tot 25% korting

Ontvang 15% korting bij aankoop van twee of meer actieproducten. Voeg een Bridge toe en ontvang 25% korting.

76 producten
Promo
Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (3-pack)

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van Lily buitenspotlamp

Lily buitenspotlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
Promo
Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (3-pack)

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

Een Bridge toevoegen

Ontgrendel nog meer Hue functies en krijg 25% korting!

Koop Bridge
Promo
Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (2-pack)

GU10 - slimme spot - (2-pack)

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van Resonate muurlamp

Resonate muurlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Promo
Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 3 m

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
Promo
Close-up van de voorkant van Smart-stekker

Smart-stekker

Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van Milliskin inbouwspot (3-pack)

Milliskin inbouwspot (3-pack)

Inclusief 3 GU10-lampen
Diameter inbouwopening 70 mm
Verstelbare kop
Smalle bundel​
Promo
Close-up van de voorkant van Lily XL tuinspot

Lily XL tuinspot

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*
Promo
Close-up van de voorkant van Dimmer switch (nieuwste model)

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Promo
Close-up van de voorkant van Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
Hue Bridge vereist
1-12 van 76

Alles over de Sports Live deals

Wanneer zijn de Sports Live deals?

Welke producten vallen onder de Sports Live deals?

Hoe kan ik op de hoogte blijven van Philips Hue aanbiedingen zoals deze Sports Live deals?

Algemene voorwaarden

  • Deze actie is geldig tot 23:59 op 21 juni 2026.
  • Voeg twee (2) of meer actieproducten toe aan je winkelwagen en ontvang 15% korting op de totale prijs van de artikelen die onderdeel zijn van de promotie. Als een Hue Bridge een van die artikelen is, krijg je 25% korting op de totale prijs van de in aanmerking komende actieproducten.
  • De korting wordt toegepast op het totaalbedrag van de in aanmerking komende actieproducten in je winkelmandje bij het afrekenen https://www.philips-hue.com/nl-be/producten/promoties/sportervaring.
  • Korting op grond van deze promotie kan worden toegepast op maximaal 25 producten.
  • Deze promotie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Elke aankoop is daarnaast onderhevig aan de Algemene voorwaarden en Verkoopvoorwaarden van Philips Hue.
  • Als een deel van een bestelling wordt geretourneerd, wordt, indien van toepassing, de proportionele kortingswaarde in mindering gebracht op het restitutiebedrag. 
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met een andere aanbieding of een couponcode op www.philips-hue.com.
  • Signify Belgium behoudt zich het recht voor om op elk moment een promotie te annuleren of deze algemene voorwaarden te wijzigen door ze opnieuw te publiceren.

Informatie over retourneren

Beleef dit voetbalseizoen als nooit tevoren met Hue Sports Live en je slimme lampen!

Een afbeelding van een voetbalstadion op een tv, omringd door groene tinten licht, ter promotie van de Hue Sports Live-verkoopactie.

Grote wedstrijdmomenten

Je verlichting geeft elk moment aan: van de aftrap tot de rust en het eindsignaal. 

Een groep vrienden juicht voor een doelpunt dat ze op tv zien tijdens een voetbalwedstrijd, waarbij de Hue Sports Live-functie de lichten in roze en blauw laat reageren op het moment.

Alle doelpunten

Lichteffecten reageren in realtime op elk doelpunt en vieren samen met jou de overwinningen van je team.

Vier vrienden zitten op een bank, één houdt een voetbal vast, terwijl ze een wedstrijd op tv kijken waarbij de Hue Sports Live-functie de lichten rood laat oplichten voor een rode kaart.

Rode en gele kaarten

Van aftrap en laatste fluitsignaal tot scheidsrechterlijke beslissingen: je lichten reageren op de hoogte- en dieptepunten zodra ze zich voordoen.

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay