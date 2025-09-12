Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + smart button
Kleur elke kamer met licht met de Philips Hue White and color ambiance E27 starterkit. Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge en geniet meteen van eindeloos veel slimme verlichtingsfuncties. Je bedient je verlichting heel eenvoudig via de app, je stem of de meegeleverde smart button.
Productkenmerken
- Levensduur van ±10 jaar
- Direct draadloos dimmen
- Bedienen met smart button
- Inclusief Philips Hue Bridge
- Wit en gekleurd licht
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
60 x 110