Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + smart button

Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + smart button

Kleur elke kamer met licht met de Philips Hue White and color ambiance E27 starterkit. Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge en geniet meteen van eindeloos veel slimme verlichtingsfuncties. Je bedient je verlichting heel eenvoudig via de app, je stem of de meegeleverde smart button.

Productkenmerken

  • Levensduur van ±10 jaar
  • Direct draadloos dimmen
  • Bedienen met smart button
  • Inclusief Philips Hue Bridge
  • Wit en gekleurd licht
Een producthandleiding zoeken

