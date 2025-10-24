Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch

Deze Philips Hue starterkit bestaat uit drie slimme white and color ambiance LED-lampen met E27-fitting, een Hue bridge en twee dimmer switches. De lampen kunnen 50.000 wittinten en tot wel 16 miljoen kleuren aan. Met deze starterkit ben je klaar om eindeloze mogelijkheden ontdekken, zoals personaliseren van lichtscènes, synchroniseren met muziek, instellen van timers en nog veel meer. Kortom: neem de bediening van je verlichting helemaal in eigen hand en geef elke kamer kleur. De Consumentenbond geeft de Philips Hue starterkit met wit en gekleurd licht het predicaat Beste uit de Test, voor het kwalitatief beste product.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Tot 800 lumen*
  • Wit en gekleurd licht
  • Inclusief Hue Bridge
  • Inclusief Hue Dimmer switch
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Lampafmeting

  • Afmetingen (bxhxd)

    60x110

Design en afwerking

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Service

Technische specificaties

De Bridge

De lamp

De schakelaar

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay