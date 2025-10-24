Deze Philips Hue starterkit bestaat uit drie slimme white and color ambiance LED-lampen met E27-fitting, een Hue bridge en twee dimmer switches. De lampen kunnen 50.000 wittinten en tot wel 16 miljoen kleuren aan. Met deze starterkit ben je klaar om eindeloze mogelijkheden ontdekken, zoals personaliseren van lichtscènes, synchroniseren met muziek, instellen van timers en nog veel meer. Kortom: neem de bediening van je verlichting helemaal in eigen hand en geef elke kamer kleur. De Consumentenbond geeft de Philips Hue starterkit met wit en gekleurd licht het predicaat Beste uit de Test, voor het kwalitatief beste product.