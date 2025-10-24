Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Starterkit: 3 GU10 slimme spots + dimmer switch

Starterkit: 3 GU10 slimme spots + dimmer switch

Geef elke kamer kleur met de Philips Hue White and color ambiance starterkit. De kit bestaat uit 3 slimme gekleurde lampen en een Hue Bridge voor volledige bediening van de lampen, toegang tot de Hue app en eindeloze functies.

Item niet langer verkrijgbaar

Download het productinformatieblad

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Wit en gekleurd licht
  • Slimme bediening
  • Bediening met app of stem*
  • Inclusief Hue Bridge
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Lampafmeting

  • Afmetingen (bxhxd)

    50x58

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Service

Technische specificaties

De Bridge

De lamp

De schakelaar

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay