Close-up van de voorkant van Hue White filament 1-pack ST72 B22 Edison met zichtbare gloeidraad

1-pack ST72 B22 Edison met zichtbare gloeidraad

Deze lamp is geïnspireerd op een vintage Edison lamp, maar net wat groter. In de lamp zie je een spiraalvormige gloeidraad. De lamp zelf heeft een licht gouden kleur. Samen zorgen ze voor een schitterend lichteffect! Bedien de lamp via Bluetooth of maak verbinding met een Hue Bridge voor toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.

Item niet langer verkrijgbaar

Download het productinformatieblad

Productkenmerken

  • White filament
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Zachtwit licht, vintage lamp
  • Directe bediening via Bluetooth
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Lampafmeting

  • Afmetingen (bxhxd)

    162x3

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De lamp

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

