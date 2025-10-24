Uitverkoop
Fuzo buitenwandlamp
Breid je Hue systeem nu uit naar buiten. Verbind de Fuzo wandlamp met je bestaande Hue Bridge en krijg toegang tot alle slimme functies, zoals bediening wanneer je niet thuis bent en routines. De hoge lichtopbrengst verzekert je van een warm welkom thuis. Hue Bridge apart verkrijgbaar.
Huidige prijs is 71,99 €, oorspronkelijke prijs is 89,99 €
Productkenmerken
- White
- Hue Bridge vereist
- Geïntegreerde LED
- Warmwit licht (2700 K)
- Werkt op netspanning
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal