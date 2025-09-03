Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Secure Secure 2K desktopcamera

Secure 2K desktopcamera

Beveilig je binnenruimte met de witte Philips Hue Secure 2K desktopcamera. De Secure 2K levert heldere beelden met een scherpe 2K-resolutie, dag en nacht. De camera heeft een compact ontwerp en valt niet op in huis. Met de slimme bewegingsdetectie en gespreksfunctie ben je altijd verbonden, waar je ook bent. Zodra beweging wordt gedetecteerd, gaan je Hue lampen aan in de alarmmodus voor extra beveiliging in huis.

Type

Kleur

variant.group.resolution

Binnenkort verkrijgbaar

Productkenmerken

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • Stylish and compact desktop stand included
Alle productspecificaties bekijken
Een producthandleiding zoeken

Kies voor het complete pakket met de Philips Hue Bridge

Met een Bridge heb je toegang tot alle slimme functies voor de beveiliging van je woning: licht- en geluidsmeldingen, de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de mogelijkheid om je beveiliging of slimme verlichting uit te breiden.

Hou je woning in de gaten

Ontvang direct meldingen op je mobiele apparaat, elke keer dat de Hue Secure Camera beweging detecteert. Creëer activiteiten of pakketzones om meldingen te ontvangen op basis van de reden waarom de sensor wordt geactiveerd, zoals een persoon, dier, voertuig of pakket.

Geef de indruk dat je thuis bent

Gebruik de Hue Secure Camera met de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de gespreksfunctie in twee richtingen om een beveiligingslaag toe te voegen aan je woning. Totale gemoedsrust voor jou!

Specificaties

Afmetingen en gewicht verpakking

  • EAN/UPC - product

    8721103045775

  • Nettogewicht

    700,9 g

  • Brutogewicht

    1.083,8 g

  • Hoogte

    140 mm

  • Lengte

    219 mm

  • Breedte

    176 mm

  • Materiaalnummer (12NC)

    929004258604

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De camera

Wat wordt ondersteund

Overig

