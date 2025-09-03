*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Secure 2K desktopcamera
Beveilig je binnenruimte met de witte Philips Hue Secure 2K desktopcamera. De Secure 2K levert heldere beelden met een scherpe 2K-resolutie, dag en nacht. De camera heeft een compact ontwerp en valt niet op in huis. Met de slimme bewegingsdetectie en gespreksfunctie ben je altijd verbonden, waar je ook bent. Zodra beweging wordt gedetecteerd, gaan je Hue lampen aan in de alarmmodus voor extra beveiliging in huis.
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- Stylish and compact desktop stand included
Kies voor het complete pakket met de Philips Hue Bridge
Met een Bridge heb je toegang tot alle slimme functies voor de beveiliging van je woning: licht- en geluidsmeldingen, de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de mogelijkheid om je beveiliging of slimme verlichting uit te breiden.
Hou je woning in de gaten
Ontvang direct meldingen op je mobiele apparaat, elke keer dat de Hue Secure Camera beweging detecteert. Creëer activiteiten of pakketzones om meldingen te ontvangen op basis van de reden waarom de sensor wordt geactiveerd, zoals een persoon, dier, voertuig of pakket.
Geef de indruk dat je thuis bent
Gebruik de Hue Secure Camera met de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de gespreksfunctie in twee richtingen om een beveiligingslaag toe te voegen aan je woning. Totale gemoedsrust voor jou!
Specificaties
Afmetingen en gewicht verpakking
Afmetingen en gewicht verpakking
EAN/UPC - product
8721103045775
Nettogewicht
700,9 g
Brutogewicht
1.083,8 g
Hoogte
140 mm
Lengte
219 mm
Breedte
176 mm
Materiaalnummer (12NC)
929004258604