Bundel: 3x Slimme stekker voor BE & FR (Type E)

Close-up van de voorkant van Bundel: 3x Slimme stekker voor BE & FR (Type E)
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Over de Bundel: 3x Slimme stekker voor BE & FR (Type E)

Met dit kleine, bescheiden accessoire kun je van elke lamp - zelfs een lamp waarin je geen Hue-lamp kunt plaatsen - een slim licht maken, zodat je het kunt bedienen via de Hue-app of met je stem. Gebruik Bluetooth voor directe lichtbediening of maak verbinding met de Hue Bridge om meer functies te ontgrendelen.

  • Directe bediening via Bluetooth
  • Compatibel met Hue Bridge
  • Voeg elk licht toe aan je Hue-systeem
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe om meer te ontgrendelen
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