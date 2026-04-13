Bundel: 3x Slimme stekker voor BE & FR (Type E)
De huidige prijs is 119,97 €
De huidige prijs is 119,97 €
Op voorraad
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Over de Bundel: 3x Slimme stekker voor BE & FR (Type E)
Met dit kleine, bescheiden accessoire kun je van elke lamp - zelfs een lamp waarin je geen Hue-lamp kunt plaatsen - een slim licht maken, zodat je het kunt bedienen via de Hue-app of met je stem. Gebruik Bluetooth voor directe lichtbediening of maak verbinding met de Hue Bridge om meer functies te ontgrendelen.
- Directe bediening via Bluetooth
- Compatibel met Hue Bridge
- Voeg elk licht toe aan je Hue-systeem
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe om meer te ontgrendelen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871779
Productinformatie
- Hue Smart-stekker
- 3