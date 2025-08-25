Alle Hue-producten maken gebruik van dezelfde eenvoudige installatie met QR-code, zodat je al je Hue-apparaten tegelijk kunt scannen en instellen.
Hoe configureer je een Hue Smart Chime?
Lees dit eerst!
1. Wil je meerdere Hue apparaten toevoegen?
Houd ze allemaal bij elkaar! Je scant al hun QR-codes tijdens dezelfde stap.
2. Heb je de Hue app?
Download het in de app store van je telefoon.
Verbinding maken met een Bridge
Hue Smart Chime installatie-instructies
Jouw Bridge moet worden verbonden met en toegevoegd aan jouw Hue app.
Heb je dat nog niet gedaan? Ontdek hoe je de Bridge kunt configureren.
1. Open de Hue app.
2. Tik op het tabblad Home op het pictogram met drie stippen (…). Tik vervolgens op Apparaten toevoegen
Opmerking: je kunt ook het tabblad Instellingen openen en vervolgens op Apparaten tikken. Tik op het blauwe plus (+) pictogram in de rechterbovenhoek.
3. Kies een kamer om de Hue Smart Chime aan toe te voegen.
4. Scan de QR-code.
Als je nog meer Hue apparaten wilt toevoegen, kun je ze nu scannen. Als ze met succes zijn gescand, tik je op Volgende.
5. Volg de instructies op het scherm.
De app begeleidt je door de laatste stappen om je Hue Smart Chime in te stellen en aan te passen.
Ga naar de pagina Een Hue Secure bedrade videodeurbel koppelen als je deze wilt verbinden met de Hue Smart Chime
Verbinden zonder brug
Hue Smart Chime installatie-instructies
1. Open de Hue app.
2. Volg de instructies op het scherm om je account en app-instellingen in te stellen.
3. Als je wordt gevraagd om een Brug toe te voegen, selecteer je Nee.
4. Scan de QR-code.
5. Volg de instructies op het scherm om je Hue Smart Chime toe te voegen, in te stellen en aan te passen.
Ga naar de pagina Een Hue Secure bedrade videodeurbel koppelen als je deze wilt verbinden met de Hue Smart Chime. Zorg ervoor dat beide apparaten zich binnen 20 meter van elkaar bevinden.
Hulp nodig?
Blader door onze FAQ of neem contact op met Support.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.