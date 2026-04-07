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Sicherheitskameras

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Ob schwarz oder weiß, ob akkubetrieben oder kabelgebunden: Es bleibt Dir überlassen, wie Du Dein Zuhause mit Sicherheitskameras im Auge behalten möchtest.

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Alle Produkte Starter-Sets (30) Lampen (113) LED-Streifen (68) Security (35)

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12 Produkte
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera weiß, kabellos

Hue

Secure Kamera weiß, kabellos

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera inkl. Standfuß weiß, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera inkl. Standfuß weiß, kabelgebunden

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Stativ enthalten
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera schwarz, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera schwarz, kabelgebunden

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Stativ enthalten
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Secure Starter-Set mit Kamera

Hue

Hue Secure Starter-Set mit Kamera

Bis zu 1055 Lumen*
Weiß- und Farblicht
Kamera und Sensoren enthalten
Inklusive Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera weiß, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera weiß, kabelgebunden

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set

Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set

Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Secure Flutlicht Kamera

Hue

Philips Hue Secure Flutlicht Kamera

Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD-Video
Weiß- und Farblicht
Anschluss an das heimische Stromnetz
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera schwarz, kabellos

Hue

Secure Kamera schwarz, kabellos

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera Starter-Set mit kabelgebundener Kamera, White & Color Ambiance E27 Lampe und Hue Bridge

Secure Kamera Starter-Set mit kabelgebundener Kamera, White & Color Ambiance E27 Lampe und Hue Bridge

Kabelloses Dimmen
Inklusive Hue Bridge
Weißes und farbiges Licht
Hue Secure Kamera mit 1080p HD Video
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