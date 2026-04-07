Ob schwarz oder weiß, ob akkubetrieben oder kabelgebunden: Es bleibt Dir überlassen, wie Du Dein Zuhause mit Sicherheitskameras im Auge behalten möchtest.
Hue
Secure Kamera weiß, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Aktueller Preis ist 169,99 €
Hue
Secure Kamera inkl. Standfuß weiß, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Stativ enthalten
Aktueller Preis ist 159,99 €
Hue
Secure Kamera schwarz, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung
Aktueller Preis ist 139,99 €
Hue
Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Stativ enthalten
Aktueller Preis ist 159,99 €
Hue
Hue Secure Starter-Set mit Kamera
Bis zu 1055 Lumen*
Weiß- und Farblicht
Kamera und Sensoren enthalten
Inklusive Hue Bridge
Aktueller Preis ist 349,99 €
Hue
Secure Kamera weiß, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung
Aktueller Preis ist 139,99 €
Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
Aktueller Preis ist 279,98 €
Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
Aktueller Preis ist 419,97 €
Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
Aktueller Preis ist 279,98 €
Sale
Hue
Philips Hue Secure Flutlicht Kamera
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD-Video
Weiß- und Farblicht
Anschluss an das heimische Stromnetz
Aktueller Preis ist 249,99 €
Hue
Secure Kamera schwarz, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Aktueller Preis ist 169,99 €
Secure Kamera Starter-Set mit kabelgebundener Kamera, White & Color Ambiance E27 Lampe und Hue Bridge
Kabelloses Dimmen
Inklusive Hue Bridge
Weißes und farbiges Licht
Hue Secure Kamera mit 1080p HD Video
Aktueller Preis ist 264,97 €
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