Du bist Dir nicht sicher, wie Du Deine Philips Hue Lampen mit Deinem Fernseher synchronisierst?
Egal, ob Du eine einfache Einrichtung oder das ultimative Erlebnis suchst – es gibt für jedes Zuhause die passende Hue Sync-Option.
Gestalte Dein Hue Entertainment-Setup
Du bist Dir nicht sicher, wie Du Deine Philips Hue Lampen mit Deinem Fernseher synchronisierst?
Wie möchtest Du Deine Lampen synchronisieren?
Sync TV App
Meine Lampen mit meinem Samsung oder LG Fernseher synchronisieren
Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen mit der Hue Sync TV App direkt mit kompatiblen Samsung und LG Fernsehern. Genieße immersive Beleuchtung, die in Echtzeit auf alle Inhalte auf dem Bildschirm reagiert – einschließlich integrierter Streaming-Apps, Filmen, Sport und Spielen. Keine zusätzliche Sync-Hardware notwendig.
Das brauchst Du
- Kompatibler Samsung oder LG Fernseher*
- Mindestens eine farbfähige Hue Lampe
- Hue Sync TV App (Abonnement erforderlich)
- Hue Bridge
- Hue App
Ideal für
- Synchronisation mit TV-Apps und Fernsehprogrammen
- Gelegentliches Gaming
- Einfache Einrichtung ohne zusätzliche Hardware
Unsere Top-Empfehlungen für die Hue Sync TV App
Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65"
CHF 100.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip, 85"
CHF 120.00
Tischleuchte Hue Play
CHF 80.00
Play Gradient Light Tube schwarz kompakt
CHF 210.00
Play Gradient Light Tube schwarz groß
CHF 230.00
Hue Play Floor Stehlampe groß
CHF 150.00
Hue Play Floor Stehlampe kompakt
CHF 140.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 65"
CHF 160.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 85"
CHF 180.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 100"
CHF 200.00
Bridge Pro
CHF 150.00
FAQ zur Hue Sync TV App
Welche Fernseher sind kompatibel?*
Welche Fernseher sind kompatibel?*
Wie fange ich an?
Wie fange ich an?
Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit meinem Samsung oder LG Fernseher zu synchronisieren?
Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit meinem Samsung oder LG Fernseher zu synchronisieren?
Play Screen Sync
Synchronisation meiner Lampen mit allem, was auf meinem Fernseher läuft
Mit dem Play Screen Sync Gerät bringst Du TV-Lichtsynchronisierung auf Fernseher bis 85 Zoll. Das Gerät wird an Deinem Fernseher befestigt. Sein Fisheye-Objektiv erfasst die Inhalte und Farben auf dem Bildschirm und synchronisiert Deine Hue Lampen in Echtzeit mit allen Inhalten – einschließlich TV-Apps und Fernsehprogrammen.
Das brauchst Du
- Play Screen Sync Gerät
- Mindestens einen Hue TV-Lightstrip*
- Hue App
Ideal für
- Synchronisation aller Bildschirminhalte
- TV-Apps und Fernsehprogramme
- Einfache Plug-and-Play-Einrichtung
Das brauchst Du ...
Philips Hue Play Screen Sync
CHF 120.00
FAQ zu Play Screen Sync
Was ist Play Screen Sync?
Was ist Play Screen Sync?
Warum Play Screen Sync?
Warum Play Screen Sync?
Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit Play Screen Sync zu synchronisieren?*
Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit Play Screen Sync zu synchronisieren?*
Unsere Top-Empfehlungen für Play Screen Sync
Tischleuchte Hue Play
CHF 80.00
Play Lightbar Doppelpack
CHF 150.00
Play Lightbar Doppelpack
CHF 150.00
Hue Play Floor Stehlampe groß
CHF 150.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65"
CHF 100.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip, 85"
CHF 120.00
Hue Play HDMI Sync Box 4K oder 8K
Synchronisation meiner Lampen mit Inhalten von HDMI-Geräten
Die Play HDMI Sync Box 4K und 8K synchronisieren Deine Lampen mit HDMI-Geräten wie Streaming-Boxen und Spielekonsolen und sorgen für eine schnelle, präzise Lichtsynchronisation in Echtzeit. Die Play HDMI Sync Box 4K eignet sich ideal für alltägliches Gaming und Filme in gestochen scharfem 4K. Die Play HDMI Sync Box 8K unterstützt höhere Auflösungen sowie Bildwiederholraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für Gaming der nächsten Generation und anspruchsvolles Heimkino.
Das brauchst Du
- Hue Play HDMI Sync Box
- Mindestens einen Hue TV-Lightstrip*
- Hue App
Ideal für
- Synchronisation von Inhalten von HDMI-Geräten
- Anspruchsvolle Gaming-Setups
- Schnelle, flüssige TV-Lichtsynchronisierung
Das brauchst Du ...
Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K
CHF 150.00
FAQ zur HDMI Sync Box
Was benötigst Du für den Einstieg?
Was benötigst Du für den Einstieg?
Was ist der Unterschied zwischen der Play HDMI Sync Box 4K und der Play HDMI Sync Box 8K?
Was ist der Unterschied zwischen der Play HDMI Sync Box 4K und der Play HDMI Sync Box 8K?
Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit einer HDMI Sync Box zu synchronisieren?*
Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit einer HDMI Sync Box zu synchronisieren?*
Unsere Top-Empfehlungen für die HDMI Sync Box
Hue Play Floor Stehlampe groß
CHF 150.00
Hue Play Floor Stehlampe kompakt
CHF 140.00
Hue Play Wallwasher
CHF 370.00
Hue Play Wallwasher
CHF 370.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65"
CHF 100.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip, 85"
CHF 120.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 65"
CHF 160.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 85"
CHF 180.00
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 100"
CHF 200.00
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