Festavia Netzlichterkette (1 × 3,5 m schwarzes Kabel, 250 LEDs) + 40-W-Netzteil
Aktueller Preis ist CHF 270.00
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Über Festavia Netzlichterkette (1 × 3,5 m schwarzes Kabel, 250 LEDs) + 40-W-Netzteil
Hülle Deinen Garten in ein Netz aus magischem Licht. Dieses Set enthält die Philips Hue Festavia Netzlichterkette und ein passendes 40-W-Netzteil, damit Du Deine Aussenbereiche mühelos in Szene setzen kannst. Drapiere die Lichterkette über Sträuchern, Zäunen oder Balkongeländern und genieße lebendige Farbverläufe mit mehreren Farben gleichzeitig oder warm- bis kaltweißes Licht – passend zu jeder Jahreszeit und jedem Anlass. Dank der wetterfesten Schutzart IP54 ist die Netzlichterkette für den Aussenbereich geeignet und kann das ganze Jahr über im Freien bleiben. Verbinde sie mit einer Hue Bridge, um dynamische Lichteffekte freizuschalten, sie mit Musik zu synchronisieren und jeden Moment individuell zu gestalten. Als Teil des Philips Hue Systems lässt sich die Lichterkette bequem über die Hue App oder kompatible Sprachassistenten steuern.
- 1 × 3,5 m mit 250 LEDs
- Farbverläufe in Weiss- und Farbtönen
- Synchronisierung mit Musik und dynamische Effekte
- Schwarzes Kabel
- Niedervolt-Netzteil inklusive
- Für den Aussenbereich geeignet
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874848
Produktinformationen
- Außenleuchten Festavia Lichternetz – 1 m × 3,5 m, 250 LEDs (Netzteil nicht enthalten)
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- Hue Outdoor 40 Watt Netzteil
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