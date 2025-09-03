*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Sale
Set: Hue Sync Box 8K + Bridge
Entfessele Deine Surround-Beleuchtung! Mit einer Hue Bridge und der Hue Play HDMI Sync Box 8K kannst Du dynamische Beleuchtung genießen, die sich in Farbe, Helligkeit und Intensität passend zu den Inhalten auf Ihrem TV-Bildschirm verändert.
Aktueller Preis ist CHF 369.00, ursprünglicher Preis ist CHF 410.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
- HDMI 2.1 zertifiziert
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge
- Smarte Steuerung per App, Sprache oder Zubehör
Angesagte Produkte
Hue White & Color Ambiance
TV Play Gradient Lightstrip 55"
Konzipiert für 55- bis 60-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
CHF 200.00
Hue White & Color Ambiance
Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
CHF 250.00
Hue White & Color Ambiance
TV Play Gradient Lightstrip 65"
Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
CHF 220.00
Erstelle Dein Set
Hue White & Color Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
CHF 110.00
Erstelle Dein Set
Hue White & Color Ambiance
Play Lightbar Doppelpack
Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
CHF 140.00