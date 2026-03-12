Hue Secure kabellose 2K Kamera
Aktueller Preis ist CHF 190.00
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Über Hue Secure kabellose 2K Kamera
Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabellosen Hue 2K Security Kamera in Weiß. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.
- Nahtlose Integration mit Philips Hue Lampen
- Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird
- 2K-Video, um jedes Detail klar zu sehen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Wiederaufladbare Batterie
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103045201
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
Nutzlebensdauer
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Ja
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103045201
- Nettogewicht
- 568.9 g
- Bruttogewicht
- 922.3 g
- Höhe
- 140 mm
- Länge
- 146 mm
- Breite
- 176 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004258701
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 1'500
- Gesamte Höhe
- 77 mm
- Gesamte Länge
- 129 mm
- Gesamte Breite
- 77 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 100‑240 V
- Batterietyp
- FT755050P 3P
- IP-Code
- IP65
- Schutzklasse
- Klasse III
- Bildsensor der Kamera
- CMOS - F35
- Sichtfeld der Kameralinse (Grad)
- 141.2
- Kamera-Adapter
- 12VDC/24DC
Die Kamera
- Max. Videoauflösung
- 2K
- Videofunktionen
- End to end encryption
- Bewegungserkennung
- Ja
- Nachtsicht
- Ja, mit Infrarot-LED
- Platzierung der Kamera
- Garten, Vorgarten
- Witterungsbeständig
- Ja
- Mikrofon
- Ja
- Audio
- Akustischer Alarm, Zwei-Wege-Sprechfunktion
- Ton (DB)
- 78
- Ladezeit
- 7-8
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 45 °C
- Konnektivitätsprotokoll
- Zigbee, WLAN (2,4 GHz–5 GHz)
- Höhe
- 7.7
- Tiefe
- 12.9 cm
- Akustischer Alarm
- Ja
- Zwei-Wege-Gespräch
- Ja
- Drehbarer Winkel
- Yes
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Kompatibel mit Hue Secure
- Ja
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden