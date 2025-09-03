*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Neu
A60 - Smarte Lampe E27 - 810 (Doppelpack)
Bring warmweißes Licht (2700K) in Premium-Qualität in Dein Zuhause mit unserer smarten Lampe. Eine maximale Helligkeit von 810 Lumen und die Möglichkeit, das Licht extrem niedrig zu dimmen: Stelle Deine Lampe mit der Hue App ganz nach Deinen Wünschen stufenlos von voller Helligkeit bis auf 0,2 % ein.
Sockel
Lichtfarbe
Modell
Form
Pack
Produkt-Highlights
- Up to 810 lumens
- Warm white light
- Low dimming to 5%
- Control using app or voice
Technische Daten
Nutzlebensdauer
Nutzlebensdauer
Anzahl der Schaltzyklen
50'000
Nennlebensdauer
25'000