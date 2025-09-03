Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White A60 - Smarte Lampe E27 - 810 (Doppelpack)

Neu

A60 - Smarte Lampe E27 - 810 (Doppelpack)

Bring warmweißes Licht (2700K) in Premium-Qualität in Dein Zuhause mit unserer smarten Lampe. Eine maximale Helligkeit von 810 Lumen und die Möglichkeit, das Licht extrem niedrig zu dimmen: Stelle Deine Lampe mit der Hue App ganz nach Deinen Wünschen stufenlos von voller Helligkeit bis auf 0,2 % ein.

Sockel

Lichtfarbe

Modell

Form

Pack

  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Up to 810 lumens
  • Warm white light
  • Low dimming to 5%
  • Control using app or voice
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Angesagte Produkte

Flash Sale -25%
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 60.00

Flash Sale -25%
E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
Bis zu 1521 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 80.00

Flash Sale -25%
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

CHF 45.00

Flash Sale -25%
Tap Dial Schalter schwarz

Hue

Tap Dial Schalter schwarz
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

CHF 50.00

Flash Sale -25%
E27 - Lightguide Lampe Ellipse - 500

Hue White & Color Ambiance

E27 - Lightguide Lampe Ellipse - 500
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 100.00

Flash Sale -25%
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

CHF 22.00

Flash Sale -25%
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 70.00

Neu
Starter-Set: 3 GU10-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: 3 GU10-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro
Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
MotionAware™ Technologie
White Ambiance +16 Millionen Farben
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

CHF 200.00

Neu
Starter-Set: 3 smarte E27-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: 3 smarte E27-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro
Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
MotionAware™ Technologie
White Ambiance +16 Millionen Farben
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

CHF 200.00

Technische Daten

Nutzlebensdauer

  • Anzahl der Schaltzyklen

    50'000

  • Nennlebensdauer

    25'000

Umweltschutz

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay