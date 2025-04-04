Support
Bringt Wände zum Leuchten und Augen zum Funkeln

Tauche ein in Deine Filme, Serien und Games: Philips Hue und Samsung bringen Kino-Atmosphäre in Dein Zuhause. Melde Dich dafür einfach in Deinem Samsung TV mit Deinem Samsung Account an, öffne die Promotion App und aktiviere Deinen persönlichen Gutscheincode über das Philips Hue Aktionsbanner. Nutze Deinen individuellen Rabattcode, der Dir auf Deinem Samsung TV angezeigt wird, und spare 25 % auf alle auf dieser Seite aufgeführten Philips Hue Produkt-Sets. Der Rabatt wird Dir nach der Eingabe des Codes im Warenkorb abgezogen.

Produkt-Set in den Warenkorb legen, Code eingeben & sparen

Diese Sets enthalten eine Hue Bridge und eignen sich somit optimal für Deinen Start mit Philips Hue.

Set: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für 55 bis 65 Zoll Fernseher

CHF 260.00

Set: Play Gradient Lightstrip TV 65" + Bridge

Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für 65 bis 75 Zoll Fernseher

CHF 280.00

Set: Play Gradient Lightstrip TV 75" + Bridge

Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll

CHF 310.00

Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Bis zu 1055 Lumen*
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung

CHF 140.00

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Smart Button

Hue White & Color Ambiance

Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Smart Button

CHF 150.00

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Dimmschalter

Hue White & Color Ambiance

Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Dimmschalter

CHF 150.00

Starter-Set: 3 smarte Lampen E27 (800)

Hue White & Color Ambiance

Bis zu 800 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Smarte Steuerung
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter

Hue White & Color Ambiance

Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Dimmschalter

CHF 190.00

Artikel fast ausverkauft

Starter-Set: GU10 - Smarte Spots Dreierpack + Smart Button

Hue White & Color Ambiance

Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Steuerung per App oder Sprache*
Inklusive Smart Button

CHF 237.50

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Starter-Set: GU10 - Smarte Spots Dreierpack

Hue White & Color Ambiance

Weißes und farbiges Licht
Smarte Steuerung
Steuerung per App oder Sprache*
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

CHF 180.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Spare im Set
Starter-Set: E27 Lampe A60 Doppelpack - 1100lm + Dimmschalter + Smart Plug

Hue White & Color Ambiance

Bis zu 1100 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Smart Plug enthalten

CHF 190.00

Artikel fast ausverkauft

Ergänze Dein Hue System

Du hast bereits eine Hue Bridge? Erweitere Dein Lichtsystem mit diesen Sets.

Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 55"

Weißes und farbiges Licht
Für TV-Umgebungen
Hue Bridge erforderlich

CHF 340.00

Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 65"

Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für 65 bis 75 Zoll Fernseher

CHF 360.00

Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 75"

Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll

CHF 390.00

Was Du für Deine Surround-Beleuchtung brauchst

Du benötigst nur ein paar Dinge, um Deine Philips Hue Lampen und Leuchten mit Deinem Samsung TV zu synchronisieren.

Hue Bridge

Hue Bridge

Die Hue Bridge ist das zentrale Element Deines smarten Lichtsystems. Sie ermöglicht die Nutzung der gesamten Funktionsvielfalt smarter Beleuchtung, wie zum Beispiel Hue Sync.

Mehr erfahren
Farbfähige Lampen

Farbfähige Lampen

Jede Philips Hue White & Color Ambiance Lampe und Leuchte funktioniert! Erhelle Deinen Entertainment-Bereich mit Lightstrips, Lampen, Leuchten und mehr.

Produktsets entdecken
Hue TV Sync App

Hue TV Sync App

Synchronisiere die Lampen in Deinem Heimkino mit allen Inhalten auf Deinem Samsung TV*, unabhängig davon, wie Du sie abspielst. Beobachte, wie das Licht ohne Verzögerung auf Deinen Bildschirm reagiert.

How-to-Video ansehen

Geniesse die Show

Synchronisiere Deinen Samsung TV* mit Deinem Hue Lichtsystem.

*Erhältlich auf Samsung QLED-Fernsehern der Serie Q60 oder höher ab dem Jahr 2022 (Unterstützung für Q700 folgt in Kürze). Falls Dein Fernseher die Hue Sync TV App unterstützt, erscheint sie bei der Suche in Apps. Du kannst aber auch in den Produktspezifikationen Deines TV-Modells auf www.samsung.com danach suchen.

Teilnahmebedingungen

  • Das Angebot ist gültig vom bis zum 31.03.2026.
  • Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit Lieferanschrift in der Schweiz. 
  • Der Rabatt gilt nur auf https://www.philips-hue.com/de-ch/products/promotions/aktion-tv-surroundlicht.
  • Der Rabatt wird Dir in Höhe von 25 % gewährt und ist nur für die oben aufgeführten Philips Hue Produktsets gültig.
  • Der Rabatt gilt auf den oben ausgewiesenen Kaufpreis der Produktsets.
  • Der Rabatt gilt nur an der Kasse auf https://www.philips-hue.com/de-ch/products/promotions/aktion-tv-surroundlicht und wird im Warenkorb nach Eingabe des individuellen Rabattcodes abgezogen.
  • Der Rabatt gilt nur einmalig, und jeder Kauf unterliegt den Verkaufsbedingungen von Philips Hue.
  • Der Rabatt wird auf maximal 25 Produktsets pro Warenkorb gewährt.
  • Eine Barauszahlung des Preisnachlasses sowie eine Kombination mit anderen Angeboten auf www.philips-hue.com sind nicht möglich.
  • Der Veranstalter ist Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3. 8910 Affoltern am Albis). Signify behält sich das Recht vor, einen Aktionscode jederzeit zu stornieren oder diese Bedingungen durch Neuveröffentlichung zu ändern.
