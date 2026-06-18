Wenn Dein Kinder häufig mitten in der Nacht aufstehen, um sich ein Glas Wasser zu holen oder auf die Toilette zu gehen, könntest Du einen Bewegungsmelder installieren, der sie mit Licht durch das Haus führt. Ein Bewegungssensor ermöglicht Dir, Deine Beleuchtung abends auf eine bestimmte Einstellung zu setzen – in diesem Fall auf ein schwaches warmes Leuchten, das hilft, sie in einem schläfrigen Zustand zu halten.
Möchtest Du, dass Deine Kinder noch mehr die Steuerung ihrer Lichter übernehmen können? Mit der sprachgesteuerten Beleuchtung können sie ihrem Licht bequem vom Bett aus sagen, was es tun soll. Du hilfst Deinen Kindern so nicht nur, schneller einzuschlafen, sondern förderst auch ihr Verantwortungsbewusstsein, wenn Du sie in den Entscheidungsprozess über die Beleuchtung ihres Zimmers mit einbeziehst.
Entdecke, wie Philips Hue Schlafzimmerbeleuchtung Dir dabei helfen kann, diese Ideen für das Nachtlicht Deiner Kinder anzupassen.