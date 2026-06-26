Lass Deine Lampen mithilfe der Hue Sync TV App auf die Bildschirminhalte Deines LG-Fernsehers reagieren.
Philips Hue und LG
Sync TV App auf LG TVs
Synchronisiere Deine Hue Lichter ganz nach Belieben mit dem, was Du Dir auf dem LG-Fernseher ansiehst.
So synchronisierst Du Dein Licht mit Deinem LG-Fernseher
Prüfe die Kompatibilität
Die Sync TV App ist kompatibel mit bestimmten LG-Fernsehern ab 2024 mit webOS24 oder höher. Wenn Dein Fernseher die App unterstützt, wird sie angezeigt, wenn Du in den Apps danach suchst.
Richte Dein Hue System ein
Um Deine Lichter mit dem LG-Fernseher zu synchronisieren, braucht Du mindestens eine farbfähige Philips Hue Lampe und eine Hue Bridge.
Hol Dir die Sync TV App
Lade die App auf Deinen Fernseher herunter, richte sie ein und mach Dich bereit für die Synchronisierung!
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LG
LG bietet seinen Nutzern seit über 60 Jahren hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Funktionen – auch für Smart Home.
Fragen und Antworten
Welche LG-Fernseher sind mit der Hue Sync TV App kompatibel?
Welche LG-Fernseher sind mit der Hue Sync TV App kompatibel?
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