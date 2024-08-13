Doppelter Spaß in einem Paket. Mit den Hue Play Lightbars in Weiß hast Du unendlich viele Möglichkeiten, eine perfekte Stimmung zu schaffen. Mit den beiliegenden Ständern kannst Du sie vertikal, horizontal oder hinter dem Fernseher aufstellen

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.