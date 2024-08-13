Sale
Ambiance Gradient Lightstrip + Verlängerung + Bridge Pro
Verschönere Deine Räume mit dem Hue Ambiance Gradient Lightstrip, der Verlängerung und Hue Bridge Pro. Erhalte wunderschöne und personalisierbare Farbmischungen, die jeden Raum mit smarter Steuerung über die Hue App zum Leben erwecken.
Aktueller Preis ist 267,72 €, ursprünglicher Preis ist 314,97 €
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Outdoor Lightstrip
- Einfach selbst zu installieren
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Dieser Hue Lightstrip erzeugt einen Farbverlauf, das heißt, er mischt gleichzeitig mehrere Lichtfarben. Er ist flexibel einsetzbar und lässt sich auf bis zu 10 Meter erweitern. So kannst Du überall eine brillante Farbmischung erzielen.Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter
Erweitere Deinen Hue Ambiance Gradient Lightstrip mit dieser 1-Meter-Verlängerung, um einen größeren Bereich mit einer Mischung aus farbigem Licht auszuleuchten. Nur für Hue Ambiance Gradient Lightstrips erhältlich.Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
Sets, die Dir gefallen könnten
Hue
Hue Motion Sensor
44,99 €
Hue
Dimmschalter weiß V2
21,99 €
Hue White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
69,99 €
Hue White & Color Ambiance
Play Lightbar Doppelpack
139,99 €