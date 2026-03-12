Set: Lightguide Ellipse + 3D gedruckte Tischleuchte beige
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Über Set: Lightguide Ellipse + 3D gedruckte Tischleuchte beige
Mit der einzigartigen Form der Lightguide-Ellipse und einem strukturierten, matten Lampensockel ist dieses Duo ein Designerstück. Die smarte Lampe mit ihrem äesthetischen Leuchtstab besteht aus mundgeblasenem Glas, während die Halterung im 3D-Druckverfahren aus biologisch-zirkulären Materialien hergestellt wird und so moderne und traditionelle Handwerkskunst verbindet.
-
- Smarte Lightguide-Lampe
- Enthält 3D-gedruckten Lampensockel
- Nahtlose Passform zwischen Lampe und Sockel
- Hergestellt aus recycelten Materialien
- Matte Oberfläche in Beige
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871113
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance E27 - Lightguide Lampe Ellipse - 500
- 1
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- 1
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