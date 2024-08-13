Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Play Gradient Lightstrip 55'' + Bridge Pro

Play Gradient Lightstrip 55'' + Bridge Pro

Bringe Deine Filmabende aufs nächste Level mit den Hue Play Gradient Lightstrips für 55'' Fernseher und einer Hue Bridge Pro. Dynamisch immersive Hintergrundbeleuchtung.

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Gleichmäßige Farbübergänge
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
  • Sync Box für die Synchronisierung von Inhalten erforderlich
In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 55"

1 x Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 55"

Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an 55-Zoll bis 65-Zoll Wand- oder Standfernsehern.

TV Play Gradient Lightstrip 55"
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.

Bridge Pro

