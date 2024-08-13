Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Play Gradient Lightstrip 65'' + Sync Box + Bridge Pro

Play Gradient Lightstrip 65'' + Sync Box + Bridge Pro

Verwandle deinen 65'' Fernseher und erlebe immersives Fernsehen mit einem Hue Lightstrip, einer Sync Box & der Bridge Pro. Genieße Surround-Beleuchtung, die auf die Inhalte in Deinem Fernseher reagiert.

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Synchronisiere Lampen mit Deinem Fernseher
  • Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 65"

1 x Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 65"

Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an 65-Zoll bis 75-Zoll Wand- oder Standfernsehern.

TV Play Gradient Lightstrip 65"
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play HDMI Sync Box

1 x Hue Play HDMI Sync Box

Synchronisiere mit der Philips Hue HDMI Sync Box Deine smarten Lampen mit Deinem Fernseher. Sie verfügt über vier HDMI-Eingänge für den schnellen und problemlosen Anschluss Deiner Mediengeräte und steuert farbige smarte Lampen passend zu den Inhalten, die Du Dir ansiehst oder anhörst.

Play HDMI Sync Box
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.

Bridge Pro

