Play Gradient Lightstrip 55'' + Sync Box + Bridge Pro
Verwandle deinen 75'' Fernseher und erlebe immersives Fernsehen mit einem Hue Lightstrip, einer Sync Box & der Bridge Pro. Genieße Surround-Beleuchtung, die auf die Inhalte in Deinem Fernseher reagiert.
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Synchronisiere Lampen mit Deinem Fernseher
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Gradient Play Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an Wand- oder Standfernsehern ab einer Größe von 75 Zoll.Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
1 x Hue Play HDMI Sync Box
Synchronisiere mit der Philips Hue HDMI Sync Box Deine smarten Lampen mit Deinem Fernseher. Sie verfügt über vier HDMI-Eingänge für den schnellen und problemlosen Anschluss Deiner Mediengeräte und steuert farbige smarte Lampen passend zu den Inhalten, die Du Dir ansiehst oder anhörst.Play HDMI Sync Box
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
