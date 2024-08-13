Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundene Secure Kamera in weiß + Bridge Pro + WCA E27 Lampe 1100lm

Kabelgebundene Secure Kamera in weiß + Bridge Pro + WCA E27 Lampe 1100lm

Schütze Dein Zuhause mit der kabelgebundenen Secure Kamera, einer E27 Lampe und der Bridge Pro. Smarte Security und personalisierbare Beleuchtung in einem praktischen Set.

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Ende-zu-Ende Verschlüsselung
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Secure Kamera weiß, kabelgebunden

1 x Hue Secure Kamera weiß, kabelgebunden

Philips Hue kann Dein Zuhause für Dich im Auge behalten! Nutze einen gestochen scharfen, klaren Livestream in 1080p-HD-Auflösung. Lass das Licht angehen oder erhalte eine Benachrichtigung auf Deinem Mobilgerät, wenn Bewegung erkannt wird. Mit einem Tippen in der Hue App kannst Du sogar einen Tonalarm auslösen. Diese kabelgebundene Heimüberwachungskamera lässt sich einfach in jedem Zuhause montieren und installieren.

Secure Kamera weiß, kabelgebunden
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

1 x Hue White & Color Ambiance E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Diese smarte Lampe für E27-Fassungen verleiht Deinen größten Räumen ein helles, farbenfrohes Licht. Mit einer Helligkeit wie bei einer herkömmlichen 100-Watt-Glühbirne bringt diese Lampe farbiges Licht in Wohnzimmer, Küchen und andere Räume.

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.

Bridge Pro

