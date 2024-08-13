In diesem Set

1 x Hue Secure Kamera weiß, kabelgebunden Philips Hue kann Dein Zuhause für Dich im Auge behalten! Nutze einen gestochen scharfen, klaren Livestream in 1080p-HD-Auflösung. Lass das Licht angehen oder erhalte eine Benachrichtigung auf Deinem Mobilgerät, wenn Bewegung erkannt wird. Mit einem Tippen in der Hue App kannst Du sogar einen Tonalarm auslösen. Diese kabelgebundene Heimüberwachungskamera lässt sich einfach in jedem Zuhause montieren und installieren. Secure Kamera weiß, kabelgebunden

1 x Hue White & Color Ambiance E27 - Smarte Lampe A67 - 1600 Diese smarte Lampe für E27-Fassungen verleiht Deinen größten Räumen ein helles, farbenfrohes Licht. Mit einer Helligkeit wie bei einer herkömmlichen 100-Watt-Glühbirne bringt diese Lampe farbiges Licht in Wohnzimmer, Küchen und andere Räume. E27 - Smarte Lampe A67 - 1600